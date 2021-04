Auto: Fim Cisl su Stellantis, parte il confronto, la priorità deve essere la salvaguardia stabilimenti e occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ribadito anche nell’incontro di oggi che come Fim-Cisl presidieremo con determinazione le scelte e i piani industriali futuri di Stellantis. Su occupazione e stabilimenti siamo intransigenti". Lo dichiara in una nota il segretario nazionale Fim Cisl, Ferdinando Uliano. "Sviluppo e salvaguardia occupazionale sono le nostre parole d’ordine. Queste - sottolinea - sono le linee di indirizzo che devono caratterizzare qualsiasi scelta di recupero di efficienza e costi. Non si riduce la capacità produttiva, ma si devono costruire le condizioni per aumentarne la saturazione assegnando nuovi prodotti e produzioni a partire del completamento del piano industriale Fca e del futuro di Stellantis. Interventi di razionalizzazione non devono e non possono impoverire le competenze professionali e tecnologiche, di sviluppo e di ricerca". (segue) (Com)