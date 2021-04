Auto: Fim Cisl su Stellantis, parte il confronto, la priorità deve essere la salvaguardia stabilimenti e occupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ribadito - prosegue Uliano - la necessità di essere coinvolti come organizzazione ai vari livelli, a livello nazionale e nei vari stabilimenti, per comprendere, discutere e confrontarci sulle scelte che vengono adottate. Bisogna interrompere quello che è successo nei mesi precedenti, dobbiamo essere coinvolti nel processo di confronto sulle iniziative di efficientemente e di riduzione dei costi. Da parte aziendale si è confermato tutto il piano di investimenti di Fca 2018-2022 in fase di completamento. Tutti gli interventi andranno a compimento in gran parte nel 2021 e nella prima parte del 2022, Compresi i lanci dei prodotti su Mirafiori, Cassino e Pomigliano. Da parte di Stellantis - riferisce Uliano - ci è stato detto che non c’è nessuna volontà di ridurre le capacità produttive nel paese e nemmeno a Melfi. L’azienda ha confermato che sono in corso azioni di efficientamento e di riduzione dei costi. Si è resa disponibile al confronto tanto da programmare una serie di incontri con le organizzazioni sindacali a livello centrale e anche a livello territoriale. Verificheremo passo passo le coerenze di queste importanti dichiarazioni", conclude. (Com)