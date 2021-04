Covid: Breton, certificato digitale operativo da luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea saranno pronti da giugno per i certificati verdi digitali, ma si punta a rendere questo strumento operativo da luglio, lasciando il mese di giugno come tempo di "rodaggio" per gli Stati membri. Lo ha detto in audizione alla commissione mercato interno Parlamento europeo il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton. "Per il certificato verde digitale dobbiamo andare avanti rapidamente e lo stiamo facendo sotto il profilo tecnico e legislativo", ha detto. "Abbiamo deciso l'insieme del capitolato d'oneri, con tutti gli Stati membri abbiamo messo a punto le specificità e adesso lavoriamo su una gateway che stiamo finalizzando assieme all'azienda che ci ha proposto di farlo. Dunque dal primo giugno in poi saremo pronti e gli Stati membri potranno iniziare a procedere all'edizione di questo certificato verde", ha aggiunto. "I dati non è che circoleranno ovunque, sono dati numericamente limitati che sono di proprietà dell'utente", ha specificato. "Da parte nostra vogliamo essere pronti all'inizio del mese di giugno. Lasciamo il mese di giugno correre affinché gli Stati membri attuino gli aspetti tecnici e a luglio il tutto dovrebbe essere operativo", ha specificato. (segue) (Beb)