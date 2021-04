Covid: Breton, certificato digitale operativo da luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la produzione, Breton ha ribadito che l'Europa è il primo continente per capacità. "Un vaccino non è che si ordina su Amazon. Non perché è stato stipulato l'ordine, arriva la dose: bisogna produrlo. E in questa prospettiva l'Europa si è mobilitata come mai prima", ha detto. "Siamo il primo continente per capacità di produzione di vaccini" di cui "il 60 per cento è destinato ai nostri cittadini e il 40 per cento viene esportato", ha spiegato. "Essere molto più produttivi rispetto agli altri continenti ci permette di aiutare gli altri", ha sottolineato. "Stiamo mettendo a disposizione degli Stati membri, ed è su loro che incombe questa responsabilità, abbastanza dosi per vaccinare il 70 per cento degli adulti entro metà luglio. Diamoci appuntamento per quella data e vedremo cosa avranno fatto gli altri che dipendono da noi, come il Regno Unito", ha specificato. (Beb)