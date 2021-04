Ue: incontro online su finanziamenti per ricerca organizzato da ambasciata d'Italia a Parigi e Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Criticità e potenzialità dei finanziamenti europei per la ricerca di eccellenza: è il tema di un incontro online organizzato oggi, Giornata della ricerca italiana nel mondo, dalle ambasciate d'Italia a Parigi e Berlino. Un'iniziativa voluta per promuovere, valorizzare e contestualizzare il potenziale degli scienziati Italiani che lavorano in Francia e Germania che sono, o sono stati, assegnatari di un finanziamento del European research council (Ecr). Secondo quanto riferito dalla Farnesina, all'incontro di oggi - che si è aperto con un video di saluto del ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio - ha partecipato la ministra della Ricerca e Università, Cristina Messa, ed esponenti della ricerca di eccellenza italiana all'estero. Fra gli intervenuti anche l'ambasciatrice d'Italia in Francia, Teresa Castaldo; Luca Biferale (università Tor Vergata di Roma), addetto scientifico ambasciata d'Italia/IIC Parigi; Vincenzo Fiorentini (università di Cagliari), addetto scientifico dell'ambasciata d'Italia Berlino.