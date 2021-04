Ue: incontro online su finanziamenti per ricerca organizzato da ambasciata d'Italia a Parigi e Berlino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dibattito, che si è tenuto su Facebook, è stato preso come spunto il ‘caso Italia’ per i finanziamenti dell’Erc: Paese outlier per quanto riguarda il numero dei progetti presentati (alto), la percentuale di successo (bassa), il numero di scienziati che risiedono all’estero (alto) e la bassa attrattività per i vincitori stranieri, per una discussione approfondita tra i diretti interessati. Fra gli argomenti di discussione che si sono trattati nell’incontro, le prospettive di sviluppo dei programmi bilaterali Italia-Francia e Italia-Germania; i programmi specifici per trasmettere i progressi dei ricercatori italiani all’estero al sistema ricerca italiano; la sburocratizzazione dell’accesso alla carriera di ricerca e della gestione dei fondi; le politiche per migliorare la rappresentanza nelle organizzazioni/panel multilaterali e internazionali. (Res)