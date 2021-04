Usa-Russia: “Politico”, il Pentagono ci ripensa e non manda più navi militari nel Mar Nero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha confermato che gli Stati Uniti hanno annullato il passaggio attraverso lo stretto del Bosforo delle loro due navi da guerra dirette nel Mar Nero. "Gli Stati Uniti ci hanno informato verbalmente dell'annullamento del passaggio delle navi. Tuttavia, se cambieranno idea, hanno tre giorni rimanenti per sfruttare la notifica precedentemente inviataci e consentire il transito delle navi, poiché la notifica sarà ancora valida. Se non passeranno entro tre giorni dovranno emettere una nuova notifica di 15 giorni antecedente alla data di transito prevista", ha detto Cavusoglu in un’intervista all'emittente turca “Ntv”. Secondo il capo della diplomazia turca, gli Stati Uniti hanno recentemente inviato alla Turchia 14 notifiche sul passaggio di navi da guerra nel Mar Nero, cinque delle quali sono state in seguito cancellate. (Nys)