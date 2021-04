Covid: Borgonzoni, chiederò di nominare esperti di cultura nel Cts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi chiederò ufficialmente al Comitato tecnico scientifico e al ministro Speranza di avvalersi anche di persone del settore culturale per valutare le richieste attinenti a concerti, teatri, mostre, cinema, parchi archeologici e arene, altrimenti si rischia di continuare a vedersi bocciate le richieste di protocollo o innalzamento numero adeguato di spettatori, solo perché non si conoscono le dinamiche di gestione dei luoghi interessati”. Lo annuncia Lucia Borgonzoni, sottosegretario al ministero per i Beni e le attività culturali in un'intervista a ilgiornale.it. “Il Cts è composto da validissimi esperti ma solo chi conosce a fondo il funzionamento del mondo della cultura può valutare nel modo migliore”, aggiunge.(Com)