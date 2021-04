© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accolgo con piacere l’appello della ministra Dadone per sottopormi ad un test antidroga. Vediamo se accetteranno anche tutti quei politici che parlano a vanvera di Stato spacciatore e che urlano contro la cannabis definendola come causa di morte". Lo scrive, in un post su Facebook, il senatore del Movimento cinque stelle Danilo Toninelli. (Rin)