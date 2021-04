Covid: Ciriani, Fd’I chiede istituzione zone gialle provinciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d’Italia chiede l’istituzione di zone gialle provinciali. "Nel corso di un convegno in Senato abbiamo consegnato al ministro Speranza alcune proposte, tra le quali, quella di istituire delle zone gialle a base provinciale laddove i numeri lo consentano – spiega in una nota il capogruppo al Senato, Luca Ciriani -. Non ci si può limitare a promettere le riaperture, perché la gente è disperata. Fratelli d'Italia chiede di riaprire subito ovunque sia possibile e in sicurezza, perché c'è un pezzo di Paese che dopo un anno di chiusure, divieti e restrizioni non ce la fa più. Non soltanto sul piano psicologico ma anche economico. Da mesi le categorie attendono ristori, che poi si sono rivelati delle briciole, ma chiedono semplicemente di poter lavorare. A queste persone e categorie vanno date delle risposte, non si può dire semplicemente chiudiamo".(com)