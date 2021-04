Turchia-Grecia: ministro Esteri Cavusoglu, crediamo che problemi possano essere risolti con il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia e la Grecia credono che i “problemi possano essere risolti attraverso un dialogo costruttivo”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, nella conferenza stampa congiunta ad Ankara con l’omologo greco, Nikos Dendias. “Vogliamo proseguire questo dialogo in quanto Paesi vicini e alleati”, ha dichiarato Cavusoglu, il quale ha ricordato come oggi Dendias sia stato ricevuto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, auspicando che presto possa avvenire un incontro a livelli di capi di Stato. Il ministro degli Esteri turco ha sottolineato che il dialogo che ha preso il via tra i due Paesi è “cruciale e proseguirà in futuro”. Per Cavusoglu la risoluzione delle tensioni tra Turchia e Grecia rappresenta un beneficio per le rispettive minoranze presenti in entrambi i Paesi.(Tua)