Milano: Spada (revisore conti), oggi è un "no" più che un "sì" ai numeri del bilancio comunale

- "Un 'no' più che un sì" al bilancio preventivo 2021 del Comune di Milano. È quello espresso da uno dei tre componenti dell'organo di revisione, la dottoressa Mariella Spada, intervenuta in Consiglio comunale, che ha contestato in particolare tre principi contabili: la congruità, la coerenza interna e l'attendibilità delle previsioni. "Questo bilancio ci ha messo abbastanza in difficoltà per quanto riguarda la rilevazione della congruità delle previsioni. Noi seguiamo dei principi contabili ben precisi, come quello della congruità e l'ammontare delle previsioni non era in linea con quello che è il valore dato per il bilancio assestato. Non si può assolutamente considerare una previsione 2021-2022 con delle cifre del 2019, superando in alcuni casi di tre quatto volte le cifre del 2020", ha detto Spada, dicendosi "preoccupata in particolare per l'equilibrio di parte corrente, che l'ente ha sempre raggiunto in maniera - io sostengo - non naturale, utilizzando dei proventi extratributari, derivanti dai dividendi di Sea. Quest'anno nel 2021 l'ente intende raggiungere la parte corrente attraverso l'alienazione dei beni immobili e attraverso un utilizzo in parte corrente quasi triplicato degli oneri di urbanizzazione, sui quali non abbiamo delle pezze d'appoggio a cui riferirci. E in questo momento di stop abbiamo condiviso con il collegio la prudenza di questo valore, collegata al fatto che la costruzione è una scelta che viene dopo la ristrutturazione, dal momento che ci sono dei bonus fiscali di ristrutturazione più appetibili di quelli relativi alla costruzione". (segue) (Rem)