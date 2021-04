Milano: Spada (revisore conti), oggi è un "no" più che un "sì" ai numeri del bilancio comunale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la "coerenza interna", la componente dell'organo di revisione ha detto di "non averla rilevata nel Dup, in particolar modo sul piano delle alienazioni immobiliari, dal momento che abbiamo chiesto e richiesto una valorizzazione dei beni, a cui l'ente dovrebbe arrivare nel 2021. Se devono essere venduti, devono essere inseriti in un piano. Tutto ciò presuppone un lavoro di stima, che francamente non abbiamo visto". Rispondendo a chi ha chiesto se l'amministrazione abbia fornito rassicurazioni sulle entrate secondo i revisori sovrastimate, Spada ha risposto: "Diciamo che l'amministrazione in parte ha condiviso le nostre riflessioni, in particolare sulle entrate da Tpl e da imposta di soggiorno. Ci è stato riferito che eventualmente queste entrate dovrebbero essere coperte con trasferimenti dallo Stato e con l'applicazione dell'avanzo. Ma noi siamo revisori, guardiamo ai numeri che abbiamo in questo momento e non possiamo dare un giudizio su quello che dovrebbe essere trasferito forse un giorno". "Ovviamente ci saranno delle variazioni di bilancio e man mano seguiremo l'evolversi, ma oggi questo è un no più che un sì a questi numeri per come sono stati proposti", ha concluso il componente dell'organo di revisione. (Rem)