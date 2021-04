Cooperazione: Grandi (Unhcr) incontra Fico, “molto forte appoggio dell’Italia” per nostro lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, ha incontrato oggi il presidente della Camera, Roberto Fico. Lo riferisce la Camera dei deputati su Twitter. Grandi ha ringraziato le istituzioni italiane durante la visita in Italia, dove “ho sentito molto forte l’appoggio dell’Italia per il lavoro dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati”, ha affermato Grandi. L’Alto commissario per i rifugiati ha visto il “forte l’interesse per le crisi nelle quali noi lavoriamo. Prima di tutte la Libia, che ha un interesse prevalente per le istituzioni italiane, ma anche crisi meno prossime, come la crisi del Tigray, il Sahel, e altre crisi che proliferano non solo nel continente africano”. L’Alto commissariato “si occupa oggi di più di 80 milioni di rifugiati, sfollati e altre persone che sono sospinte via dai propri Paesi a causa di guerre, persecuzioni, discriminazioni, ma sempre più in situazioni estremamente complesse, in cui anche cambiamenti climatici, disuguaglianze economiche e la pandemia giocano un ruolo”, ha aggiunto. Nei prossimi incontri, Grandi farà appello all’Italia affinché “rimanga uno degli alleati fondamentali del lavoro della mia istituzione”.(Res)