Regno Unito: funerali Filippo, i quattro figli cammineranno intorno alla bara

- Sabato i quattro figli del principe Filippo, duca di Edimburgo, cammineranno accanto alla sua bara al suo funerale. I principi Carlo, Andrea, Edoardo e la principessa Anna, così come i nipoti, i principi William e Harry, cammineranno accanto a un carro funebre Land Rover modificato fino alla cappella di San Giorgio a Windsor. La lista degli ospiti per il servizio comprende 30 persone, con tre parenti tedeschi. I partecipanti non indosseranno uniformi militari. I partecipanti indosseranno maschere e saranno a distanza in linea con le regole anti contagio da Covid, con la regina seduta da sola. (Rel)