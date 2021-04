Roma: lancio di bottiglia contro finestrino pullman Atac al Testaccio, autista ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autista di un pullman Atac è rimasto ferito, ieri sera, dal lancio di una bottiglia che, oltre a rompere il finestrino, ha colpito al volto l’uomo. Il fatto è accaduto alle 23.30 circa in via Marmorata in zona Testaccio a Roma. I carabinieri stavano passando in zona e hanno visto il pullman fermo con l’uomo ferito che aspettava l’arrivo dell’ambulanza. Lui ha raccontato la dinamica dei fatti e di come un uomo, dl marciapiedi, ha scagliato la bottiglia di vetro contro il finestrino mandandolo in frantumi. Poi è scappato. Sul posto anche la polizia.(Rer)