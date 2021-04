Trasporti: proroga di tre settimane a Tirrenia per trovare accordo con creditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata assicurata - a quanto si apprende - una proroga di tre settimane a Tirrenia-Cin del gruppo Onorato Armatori per provare a trovare un accordo. Oggi il Tribunale civile di Milano ha rigettato una richiesta di proroga dei tempi della procedura e dichiarato inammissibile la domanda di concordato "in bianco" di Tirrenia-Cin. Tanto è emerso nell'udienza odierna davanti ai giudici fallimentari in cui la procura con il pm Roberto Fontana si è espressa chiedendo di dichiarare il fallimento della società del gruppo Onorato Armatori. Ma il collegio, presieduto da Alida Paluchowski, ha rinviato l'udienza al prossimo 6 maggio concedendo a Cin-Tirrenia ulteriore tempo per presentare una proposta di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione del debito con i creditori. (Rin)