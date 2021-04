Turchia-Grecia: Dendias a Cavusoglu, essenziale mantenere aperti canali di comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mantenimento dei canali di comunicazione tra Grecia e Turchia è "essenziale". Lo ha detto il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, in conferenza stampa congiunta ad Ankara con l'omologo turco, Mevlut Cavusoglu, al termine del loro incontro. "Ciò che è richiesto è la coesistenza pacifica sulla base del diritto internazionale. Vi sono ampi margini per sviluppare le relazioni bilaterali, l'economia e il commercio", ha aggiunto. "Una condizione necessaria per la cooperazione è la riduzione delle azioni che creano tensioni", ha proseguito il capo della diplomazia di Atene. "Siamo entrambi Stati appartenenti alla Nato, dobbiamo continuare a vivere insieme", ha proseguito Dendias, ribadendo più volte che la prospettiva di integrazione europea della Turchia è una delle priorità della politica estera di Atene. "È nell'interesse della Grecia e della Turchia lavorare insieme per la sicurezza della regione", ha sottolineato il ministro greco che ha anche invitato l'omologo turco a recarsi in visita in Grecia. (Tua)