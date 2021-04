Recovery: bozza Def, fondo investimento complementare a Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legge di sostegno e rilancio "incrementerà le risorse per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) non coperte da prestiti e da sussidi del Rrf, con la creazione di un fondo di investimento complementare al Pnrr, che avrà una durata decennale". E' quanto si legge in una bozza del Documento di economia e finanza (Def). A quanto si apprende, gli investimenti aggiuntivi dovrebbero essere pari a 30 miliardi di euro. (Rin)