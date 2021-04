Finanza: Zanichelli (M5s), positivo interesse Consob su Borsa Italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parere di Consob all'acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext è un passaggio decisivo per la conclusione dell'accordo. Lo dichiara in una nota Davide Zanichelli, deputato pentastellato in commissione Finanze. “Ringraziamo il commissario Ciocca e l'intera authority per l'attenzione posta su un dossier così importante, che ci permette di ribadire la necessità di garantire a Borsa un'autonomia funzionale anche nel nuovo contesto societario, in particolare nel campo delicatissimo dei titoli di Stato e obbligazionari: stiamo parlando, infatti, di una società che svolge funzioni strategiche per il nostro ecosistema di imprese e che potrà aiutarci in futuro ad attrarre maggiori investimenti esteri”, ha detto. "Siamo contenti di rilevare che il ministero dell'Economia, in una nota sul suo sito, riconosca nella sostanza questi rilievi ed evidenzi la necessità di tutelare l''italianità di Borsa: è esattamente quello che intendiamo quando chiediamo garanzie e trasparenza sull'operazione Euronext", conclude il deputato. (Com)