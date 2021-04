Roma: esce dall’ufficio postale a Tor Lupara e spara con pistola scacciacani, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ uscito dall’ufficio postale in via Nomentana a Tor Lupara e ha iniziato a sparare con una pistola. Il gesto dell’uomo, ieri alle 12.45, ha seminato il panico tra la gente ed è stato notato da un agente della polizia del commissariato San Basilio libero dal servizio che ha chiesto l’intervento di colleghi. Circondato dagli agenti ha consegnato l’arma che è risultata essere una pistola scacciacani. Portato in commissariato il protagonista non avrebbe spiegato il motivo del gesto ed è stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose.(Rer)