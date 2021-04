Imprese: Nobis (Fim Cisl) su ex Embraco, ministro convochi i sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo letto dai comunicati stampa l'esito dell'’incontro di oggi tra il ministro Giorgetti e i presidenti di Piemonte e Veneto e gli assessori al lavoro delle due regioni, sulla situazione della ex Embraco di Riva di Chieri e della Acc di Belluno: non sono chiari quali siano i termini di sostegno al progetto industriale Italcomp. Così in una nota il segretario nazionale Fim Cisl, Massimiliano Nobis. “Abbiamo richiesto al ministro Giorgetti più di una volta di convocarci ma evidentemente il ministro, come qualche suo collega che predicava la disintermediazione pensa di poter fare a meno del sindacato: ci saremmo aspettati oggi dal vertice politico proposte concrete e una data per un confronto, invece registriamo che c'è sempre meno tempo per il rilancio occupazionale attraverso il progetto Italcomp dei 700 lavoratori di Acc e Ex Embracco, il cui termine ultimo per evitare il licenziamento è il prossimo 25 aprile, cioè tra 10 giorni”, ha detto, aggiungendo che il 20 aprile “saremo a Roma per manifestare sotto il Mise e ci aspettiamo per quella data di essere finalmente ricevuti dal ministro con una soluzione, sia sui licenziamenti, che sul progetto Italcomp, su cui vorremmo capire tempi modalità e risorse”. (Com)