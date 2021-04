Ambiente: assessore Roma su cocciniglia pini, dopo sperimentazione parte piano ampia scala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul contrasto alla toumeyella parvicornis, insetto che infesta i pini cittadini dal 2018, il Dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale ha avviato fin da subito trattamenti antiparassitari sperimentali trattando fino ad oggi circa 4mila pini con buoni risultati. "Ha agito quindi in netto anticipo rispetto agli altri soggetti coinvolti, tra cui la Regione Lazio, ente competente a fornire le linee guida più volte sollecitate nel corso degli anni". Spiega in una nota l'Assessora capitolina alle Politiche del Verde Laura Fiorini. "Ora che abbiamo il via libera del Ministero della Salute all'uso di un prodotto specifico, per 120 giorni dal primo maggio, partiamo immediatamente su ampia scala con un piano con cui contiamo di trattare circa il 50 per cento dei pini comunali aggrediti. Abbiamo attivato tutte le risorse in campo: fondi già disponibili e appalti operativi come l'accordo quadro da 60 milioni per la cura e manutenzione degli alberi" (segue) (Com)