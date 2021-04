Ambiente: assessore Roma su cocciniglia pini, dopo sperimentazione parte piano ampia scala (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono certo i 500 mila euro annunciati dalla Regione Lazio che salveranno i pini di Roma -dice anche Fiorini-. Se è per questo, Roma capitale ha già stanziato 700 mila euro oltre a quelli già investiti per i trattamenti sperimentali. Questa non è una gara a chi punta di più. Sarebbe stato più opportuno che la Regione, come le compete, avesse fornito subito linee d'azione. Ora è indispensabile un decreto di lotta obbligatoria che investa tutti i soggetti tenuti ad effettuare i trattamenti poiché interventi fitosanitari circoscritti, anche se estesi, non ostacolano la diffusione di un parassita che passa da un albero all'altro trasportato dal vento. In tutta Roma si ipotizza la presenza di circa 1 milione di pini appartenenti a vari soggetti pubblici e privati: tutti devono fare la propria parte", conclude l'Assessora. (Com)