Regno Unito: Covid, quasi cinque milioni di persone in attesa di interventi di routine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Inghilterra circa 4,7 milioni di persone sono rimaste in attesa di interventi chirurgici di routine fino a febbraio. Lo rende noto il Servizio sanitario nazionale (Nhs), spiegando che è la cifra più alta dal 2007. Rispetto alle 1.600 persone in attesa di operazioni non urgenti dell’anno precedente alla pandemia di coronavirus, nel 2020 il numero è salito a 388 mila pazienti. Lo stallo è stato causato dalla forte pressione sugli ospedali nell’anno del Covid, e sono state due milioni le operazioni effettuate, come riporta l'Nhs. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha detto che il governo "farà in modo di dare all'Nhs tutti i finanziamenti di cui ha bisogno per recuperare l'arretrato". L'Nhs ha recentemente annunciato lo stanziamento di un fondo di un miliardo di sterline (1,1 miliardo di euro) per favorire la ripartenza delle operazioni e di altri servizi e poter trattare il maggior numero possibile di persone. (segue) (Rel)