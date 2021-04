Regno Unito: Covid, quasi cinque milioni di persone in attesa di interventi di routine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stephen Powis, direttore nazionale dell'Nhs, ha ammesso che trattare 400 mila pazienti Covid nel corso dell'ultimo anno ha "inevitabilmente avuto un impatto sull'Nhs", ma ha anche aggiunto che "il duro lavoro e la dedizione del personale" hanno consentito di effettuare quasi due milioni di operazioni "durante l’ondata invernale". Tim Mitchell, vicepresidente del Collegio reale dei chirurghi d’Inghilterra, ha detto che "anche se le operazioni più urgenti, per il cancro e le malattie pericolose per la vita sono andate avanti, centinaia di migliaia di pazienti in attesa di interventi di routine come operazioni all'anca e al ginocchio, impianti cocleari e operazioni vascolari hanno visto il loro trattamento cancellato o rinviato”. (Rel)