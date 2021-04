Migranti: Lamorgese, massimo sforzo per far ripartire ricollocamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo facendo il massimo sforzo per far ripartire il meccanismo dei ricollocamenti che è stato purtroppo bloccato dalla pandemia". Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel corso del Question time al Senato. Lamorgese ha ricordato che "le politiche migratorie vanno affrontate con ampio respiro e collocate nel solco dei principi costituzionali e degli obblighi internazionali dell'Italia". La nostra strategia negoziale, ha osservato, “si fonda sulla necessità del riconoscimento della specificità delle frontiere marittime con sistemi di ricollocazione più stringente dei migranti salvati in mare nel corso delle operazioni di ricerca e soccorso, come prevede l'accordo di Malta 2019". A questo proposito, ha concluso, "mi sono confrontata col ministro francese, insieme lo faremo presto col ministro tedesco".(Rin)