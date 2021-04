Imprese: Unicredit, Cda nomina Padoan e Orcel presidente e Ad del Gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Unicredit, riunitosi in data odierna, ha nominato Pier Carlo Padoan e Andrea Orcel rispettivamente come presidente e amministratore delegato della banca, con tutti relativi poteri e deleghe. Stando al relativo comunicato stampa, all’incarico di vicepresidente con funzioni vicarie è stato nominato Lamberto Andreotti. Sono stati poi nominati quali membri del Comitato corporate governance e nomine Lamberto Andreotti (presidente), Jayne Anne Gadhia e Alexander Wolfgring; quali membri del Comitato Esg i consiglieri Francesca Tondi (presidente), Beatriz Lara Bartolomè e Jeffrey Hedberg; quali membri del Comitato per i controlli interni e rischi i consiglieri Elena Carletti (presidente), Maria Pierdicchi, Francesca Tondi e Alexander Wolfgring; quali membri del Comitato remunerazione Jayne-Anne Gadhia (presidente), Luca Molinari e Renate Wagner; quali membri del Comitato parti correlate i consiglieri Maria Pierdicchi (presidente), Vincenzo Cariello e Elena Carletti. (Com)