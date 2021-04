Portogallo: governo prevede ritorno rapporto debito-Pil a livello pre-crisi nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo portoghese stima che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (Pil) quest'anno aumenterà al 128 per cento e scenderà al 123 per cento nel 2022, tornando ai livelli pre-pandemici nel 2024 sotto la soglia del 120 per cento. Queste previsioni, contenute nel programma di stabilità 2021-2025 approvato oggi, sono state annunciate dal ministro delle Finanze Joao Leao. Nel 2019, il rapporto debito pubblico/Pil era del 116,8 per cento ed è cresciuto al 133,6 per cento lo scorso anno. Secondo i calcoli dell'esecutivo lusitano, questo rapporto scenderà poi al 114 per cento nel 2025.(Spm)