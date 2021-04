Senato: Astorre (Pd), orgoglioso per elezione Segre, avanti uniti contro l'odio e il razzismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'elezione di Liliana Segre alla presidenza della commissione contro il razzismo e l'odio, del Senato, mi rende pieno di orgoglio per le Istituzioni che rappresento e deve onorare tutte le forze politiche della nostra Repubblica". Lo dice, in una nota, il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio. "La senatrice Segre è un esempio da seguire non solo per noi membri del Parlamento - prosegue Astorre - ma per tutta l'Italia. Nessuna persona poteva essere più adatta nel presiedere la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio. Con i suoi valori Liliana Segre potrà illuminare e dare forza in questo momento così buio per il Paese. Un momento drammatico dovuto alla pandemia che, purtroppo, sta facendo riemergere quei sentimenti di odio e rabbia sociale. Ora lavoriamo insieme per ricostruire un'Italia post Covid, sia dal punto di vista economico ma, anche, da quello valoriale, dove le diversità vengano considerate punto di forza di una democrazia e non una debolezza", conclude. (Com)