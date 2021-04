Covid: assessore Lazio, calano i morti, rapporto positivi-tamponi al 3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su oltre 16 mila tamponi (meno 1.958 rispetto a ieri) e oltre 17 mila antigenici per un totale di oltre 33 mila test, nel Lazio si registrano oggi 1.330 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 100 rispetto a ieri), con 639 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 46 decessi (meno 3 rispetto a ieri) e più 1.885 guariti. "Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3 per cento. I casi a Roma città sono a quota 600". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Il valore Rt a 0.79 e cala l'incidenza, "inoltre è in calo il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, rimane stabile il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva", spiega l'assessore. (Rer)