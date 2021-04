Roma: Nanni (Azione), Raggi dopo la "sua" Trionfale sistemi anche altre strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una voragine nel bel mezzo di una delle vie più trafficate del Municipio XII. Proprio ieri la sindaca si vantava di aver fatto asfaltare la strada che percorre tutte le sere per tornare a casa: è legittimo per i cittadini romani chiedersi adesso quando verranno asfaltate le strade che percorrono loro per andare a casa". Così in una nota Dario Nanni responsabile romano di Azione. "In particolare se lo staranno chiedendo i cittadini di Colli Portuensi, che oggi hanno visto sprofondare sotto i loro occhi la strada per il cedimento del manto stradale. Non bastano le lezioncine che Raggi e gli altri consiglieri del movimento 5 Stelle tentavano di dare in passato agli altri sulla manutenzione stradale. Occorre pensarci seriamente, e non solo con l'annuncite da campagna elettorale. Oggi oltre a sprofondare un tir è sprofondata anche l'idea di chi pensava che si possa governare la città con il manuale delle Giovani Marmotte", conclude. (Com)