Migranti: Lamorgese, serve sforzo straordinario Ue per rilancio dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per combattere la tratta dei migranti serve "un approccio condiviso con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi". Lo ha detto nel corso del Question time al Senato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. "Serve il rilancio dell’azione esterna della politica migratoria europea, come ho avuto modo di rimarcare nella riunione congiunta dei ministri degli Esteri e dell’Interno svoltasi il 15 marzo scorso – ha spiegato Lamorgese -. Occorre in definitiva anche uno sforzo straordinario dell'Unione europea per rilanciare il dialogo politico e gli accordi di partenariato con i Paesi terzi, in modo da prevenire i flussi migratori, facilitare le attività di rimpatrio e nel contempo intensificare la cooperazione nel campo dello sviluppo economico sostenibile e della migrazione legale. Questo versante delle politiche migratori richiede un maggior coordinamento tra gli organismi di governo dell’Ue e dei Paesi membri e, in tale contesto, l’Italia è pronta a offrire un contributo concreto”.(Rin)