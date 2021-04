Roma: Corrotti (Lega), chiusura mercato Esquilino è allarme salute pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La chiusura dell'area alimentare del mercato Esquilino, la seconda dopo quella eseguita lo scorso luglio, a causa della presenza di blatte, volatili, escrementi di piccione e di topi sui banchi in cui si vendeva pesce e carne evidenzia una situazione allarmante per la salute pubblica e per le condizioni igienico-sanitarie in cui versa la città di Roma e con la quale i cittadini sono costretti a convivere ormai da anni. Non si può pensare di governare una Capitale in questo modo: sia in centro che in periferia, nessuno può ritenersi fortunato dalla giunta Raggi". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. (Com)