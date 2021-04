Imprese: Orcel (Unicredit), vedo opportunità di fare la differenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono entusiasta di essere stato nominato amministratore delegato di Unicredit e grato per la fiducia dei nostri azionisti e del Cda: questa banca ha un ruolo di riferimento nel panorama creditizio ed è un'istituzione veramente paneuropea, le cui origini sono saldamente radicate in Italia, il Paese dove sono nato. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel. “Vedo in Unicredit l'opportunità di fare la differenza, per fare le cose in modo diverso e creare un modello di come può essere l'attività bancaria, fatta nel modo giusto, per le giuste ragioni: questa è un'opportunità che non intendo perdere, ma su cui intendo concentrarmi per il bene di tutti i nostri stakeholder”, ha detto, ringraziando il suo predecessore, Jean Pierre Mustier, per la sua gestione degli ultimi cinque anni. “Ringrazio Pier Carlo Padoan per il suo costante sostegno nel processo che ha portato ad oggi: non vedo l'ora di collaborare con lui, con il consiglio e con tutte le persone di incredibile talento all'interno di Unicredit nella prossima fase di quello che sarà un viaggio emozionante e stimolante”, ha concluso. (Com)