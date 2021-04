Disabilità: Zannola (Pd), da Campidoglio un anno di ritardo per erogazione contributi, inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 3.165 le persone con disabilità gravissima che attendono ancora che il Campidoglio si decida ad erogare, assegni e contributi di cura per il 2021". Lo dichiara in una nota il consigliere del Pd capitolino Giovanni Zannola. "Sono persone che hanno i requisiti per i sostegni regionali disponibili da un anno - aggiunge Zannola -. Dopo l'accordo sindacale con l'assessorato delle politiche sociali della Regione Lazio per garantire un'erogazione con continuità dei contributi, evitando l'eccessiva burocratizzazione nel trattamento delle persone con disabilità gravissime e assicurando una maggiore equità nell'erogazione del servizio, le persone si vedono negate dall'immobilismo della giunta Raggi le risorse e i benefici di un accordo da tanto atteso. Basta ritardi, la sindaca e l'assessore eroghino il dovuto senza ulteriori ritardi. Ho predisposto una interrogazione urgente sui motivi di tanto ritardo che penalizza, ancora una volta, chi attende da troppo tempo un segnale di vicinanza da parte delle istituzioni", conclude Zannola. (Com)