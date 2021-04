Milano: De Corato (Fd'I), i numeri dicono che i monopattini sono un grave problema in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il vice Sindaco Anna Scavuzzo ha risposto in aula alla mia interrogazione in merito alle contravvenzioni elevate dalla Polizia Locale a guidatori di monopattini a Milano. I numeri dicono che esiste un grave problema in città". Lo dichiara in una nota il Consigliere Comunale di Fd'I a Milano, Riccardo De Corato. "È evidente che sia quanto mai necessario rivedere il codice della strada e rendere obbligatorio il casco, la targa e l'assicurazione per i monopattinisti. Non possiamo assistere impassibili a quanto vediamo ogni giorno sulle nostre strade e sui marciapiedi. Ricordo che il 29 gennaio una povera donna di 88 anni è deceduta, dopo mesi di agonia, perché travolta da uno di questi mezzi. La mobilità green deve avere come prima regola la sicurezza sia per chi guida, sia per chi transita in strada" conclude De Corato.(Com)