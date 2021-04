Balcani: presidente serbo Vucic, non sono a conoscenza di "non paper" su divisione della Bosnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha detto di "non essere a conoscenza" di proposte relative ad una nuova divisione della Bosnia Erzegovina. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Vucic ha così commentato le voci di stampa su un presunto "non paper" inviato dal premier sloveno Janez Jansa alle istituzioni europee. Vucic ha precisato di non essere in grado di "condannare o lodare qualcosa" di cui non ha avuto visione. L'atteggiamento della Serbia nei confronti della Bosnia Erzegovina, ha infine ribadito Vucic, è di rispetto per l'integrità del Paese ma anche per la sovranità istituzionale delle sue due entità. Il premier della Slovenia, Janez Jansa, ha smentito il 12 aprile le voci di stampa sull'esistenza di un "non paper" da lui inviato a Bruxelles circa una possibile "disgregazione" della Bosnia Erzegovina. Poco prima della smentita di Jansa era stata convocata l'ambasciatrice slovena a Sarajevo, Zorica Bukinac, presso la presidenza tripartita bosniaca su invito dell'esponente croato Zeljko Komsic. (segue) (Seb)