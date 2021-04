Balcani: presidente serbo Vucic, non sono a conoscenza di "non paper" su divisione della Bosnia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia assumerà la presidenza dell'Unione europea il primo luglio di quest'anno e Jansa, secondo alcune voci di stampa, avrebbe avuto l'intenzione di inserire all'ordine del giorno il tema di una divisione della Bosnia Erzegovina, prevedendo fra le altre cose la possibilità di secessione da parte della Repubblica Srpska, l'entità serba del Paese. "Ho incontrato l'ultima volta il presidente del Consiglio europeo (Charles Michel) l'anno scorso. È difficile per me consegnargli fisicamente qualcosa a febbraio o marzo di quest'anno, come scrive un oscuro portale", ha affermato Jansa aggiungendo che la Slovenia "sta seriamente cercando delle soluzioni" per lo sviluppo della regione e la prospettiva europea dei Paesi dei Balcani occidentali. Articoli del genere, ha concluso Jansa, cercano di ostacolare tale obiettivo. L'articolo in questione era stato pubblicato dal sito bosniaco "Politicki.ba". (segue) (Seb)