Balcani: presidente serbo Vucic, non sono a conoscenza di "non paper" su divisione della Bosnia (3)

- Secondo quanto ha pubblicato oggi un altro sito, lo sloveno "Necenzurirano", l'ufficio del presidente del Consiglio europeo Charles Michel avrebbe ricevuto a febbraio un "non paper" sulle possibili modifiche dei confini nei Balcani occidentali. Il sito ha pubblicato alcuni stralci del documento informale, che non contiene i nomi degli autori, intitolato "Balcani occidentali - la via da seguire". Secondo le fonti del sito "certamente non è stato creato presso il ministero degli Affari esteri della Slovenia", Paese che assumerà la presidenza di turno dell'Ue nel secondo semestre di quest'anno, mentre parte del suo contenuto potrebbe "essere stato scritto a Budapest". (segue) (Seb)