Algeria: colloqui con Fmi su prospettive di cooperazione nelle finanze pubbliche

- Il ministro delle Finanze algerino, Aymen Benabderrahmane, ha intrattenuto quest’oggi un colloquio in videoconferenza con i funzionari del Fondo monetario internazionale (Fmi), per colloqui sulle “prospettive della cooperazione nel campo delle finanze pubbliche". Lo ha reso noto il dicastero algerino in un comunicato stampa. Lo scambio si è concentrato sul “supporto tecnico” che l’Fmi offre su varie questioni di bilancio, fiscali e doganali. In questo contesto, il ministro ha elogiato “la qualità dell'assistenza tecnica” fornita dal Fondo. I funzionari dell’Fmi, da parte loro, hanno ribadito la volontà di continuare, attraverso l'assistenza tecnica e le azioni di consulenza, a sostenere gli sforzi compiuti dall’Algeria nell'ambito del suo piano di riforma e sviluppo di ammodernamento nelle aree suddette. (Ala)