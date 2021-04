Serbia-Kosovo: oggi Consiglio di sicurezza Onu esamina il report su attività Unmik (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 novembre, Thaci è comparso davanti alla Corte e si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse. Formalmente istituito nel 2016 dal parlamento del Kosovo, il Ksc è un tribunale speciale con sede all'Aia che opera secondo la legge del Kosovo ed è composto da giudici internazionali, con la missione di indagare sui presunti crimini di guerra commessi dall'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) durante il conflitto degli anni '90. Il mantenimento della stabilità in Kosovo resta la principale preoccupazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il Consiglio continua a monitorare gli sforzi diplomatici per far avanzare il dialogo tra Belgrado e Pristina e gli sforzi volti a raggiungere un accordo finale sul Kosovo. (segue) (Seb)