Nord Macedonia: Covid, previsto l'arrivo di 100 mila dosi di vaccino Pfizer entro giugno

- La Macedonia del Nord dovrebbe ricevere 100.620 dosi di vaccino anti Covid di Pfizer-BioNTech entro il mese di giugno. E' quanto riferisce la stampa locale precisando che la fornitura sarà consegnata dall'Alleanza globale per i vaccini (Gavi) attraverso il programma internazionale Covax. Gavi prevede di inviare durante il secondo trimestre dell'anno circa 14,1 milioni di dosi di vaccini contro il Covid-19 in 47 Paesi in tutto il mondo. La Macedonia del Nord, la Bosnia Erzegovina e il Kosovo entro giugno dovrebbero ricevere 100.620 dosi ciascuno del vaccino Pfizer-BioNTech. Nel primo trimestre, il 28 marzo, Skopje ha ricevuto attraverso Covax una fornitura di 24 mila dosi di vaccino AstraZeneca. Le dosi vengono attualmente somministrate alla popolazione al di sopra dei 77 anni. Entro la fine di aprile, sempre attraverso Covax, Skopje dovrebbe ricevere la restante quota di AstraZeneca composta da 76 mila dosi. (Seb)