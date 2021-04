Sahel: coalizione civica, nel 2020 militari hanno ucciso più persone dei jihadisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Djibo, in Burkina Faso, più di 210 esecuzioni di massa sono state attribuite alle forze governative da Human Rights Watch (Hrw) tra novembre 2019 e giugno 2020, mentre a Binedama, in Mali, 37 persone tra cui diverse donne e bambini sono state uccise il 5 giugno 2020 nell'assalto condotto contro il loro villaggio da un convoglio militare di 30 uomini armati. In quest'occasione, ha testimoniato un esperto delle Nazioni Unite, i veicoli dell'esercito erano accompagnati da milizie di autodifesa. Nel rapporto, al quale hanno contribuito 22 associazioni di Burkina Faso, Niger, Mali oltre che 8 organizzazioni regionali di monitoraggio della sicurezza, i relatori ricordano che nel periodo considerato il Sahel centrale ha visto sfollare dalle proprie case circa 2 milioni di persone e circa 13 milioni di bambini e ragazzi essere privati di istruzione. Nonostante l'impegno sostenuto e gli investimenti significativi dei partner internazionali e degli Stati nella regione, si legge nel testo, dall'avvio della rafforzata presenza militare in Sahel (2013) la situazione ha continuato a deteriorarsi, portando le popolazioni civili ad essere le prime vittime di violenze perpetrate, nella totale impunità, da vari attori: alla responsabilità dei gruppi jihadisti si aggiunge infatti quella delle milizie di autodifesa, da bande criminali nonché da elementi di forze di sicurezza e difesa nazionali e regionali. (Res)