Covid: Bellanova, avanti con vaccini e programmare riaperture

- Gradualità e sicurezza, "devono essere le parole d'ordine di questo tempo". Lo scrive su Facebook la viceministra alle Infrastrutture e senatrice di Italia viva, Teresa Bellanova. "Adesso è arrivato il momento di programmare le ripartenze per ridare respiro a migliaia di lavoratori e imprese dopo un anno durissimo", aggiunge. "Dai luoghi della ristorazione alla cultura, il percorso da intraprendere deve essere delineato in modo rapido e puntuale. Per questo, e a maggior ragione, avanti con i vaccini senza difformità da Regione a Regione, da territorio a territorio, ma con la stessa determinazione, qualità, capacità di incidere sulle criticità. Ridurre i contagi è passo necessario per programmare il rilancio in tutta sicurezza. Si può fare, si deve fare", conclude Bellanova. (Rin)