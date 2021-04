Moldova: Corte costituzionale, ci sono le circostanze per sciogliere il Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale della Moldova ha stabilito che ci sono le circostanze per sciogliere il Parlamento: la decisione è definitiva. Lo ha annunciato la stessa corte con un comunicato. La decisione della Corte giunge dopo che la presidente moldava, Maia Sandu, ha presentato un deferimento in merito all'accertamento delle circostanze che giustificano lo scioglimento del Parlamento. Oggi, durante l'esame del caso, Maia Sandu ha menzionato due circostanze che si sono verificate per lo scioglimento della legislatura. Nello specifico, ci sono stati due tentativi falliti di nominare un governo. Contestualmente è stato superato il termine di tre mesi per la nomina di un governo. L'intenzione del capo dello Stato di rivolgersi all'Alta Corte è stata annunciata il 29 marzo, dopo che Sandu ha concluso le consultazioni con i gruppi parlamentari (Rob)