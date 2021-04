Cdp: Sabatini (Abi), Patrimonio Rilancio è strumento positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo tre direzioni su cui lavorare: rendere più efficienti i mercati, per consentire alle imprese di collocare il capitale di rischio e meglio gestire i rischi finanziari; nuovi interventi per lo sviluppo dei mercati azionari e obbligazionari; e migliorare il quadro normativo e regolamentare europeo e nazionale, per favorire l’afflusso di risparmio istituzionale verso l’economia reale. Così il direttore generale dell’Associazione bancaria italiana (Abi), Giovanni Sabatini, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “In questo contesto si inserisce l’iniziativa del Patrimonio Rilancio, che in una logica di intervento pubblico e privato servirà a dare attuazione ad iniziative di sostegno al sistema economico e produttivo italiano, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese non finanziarie con sede in Italia e fatturato superiore a 50 milioni di euro”, ha spiegato, sottolineando che rafforzando imprese capofiliera si ha un effetto positivo sull’indotto. “Il Patrimonio Rilancio è quindi una misura sicuramente positiva, che Abi ha salutato positivamente sin dall’inizio e che opera secondo una duplice operatività: una basata su misure di tipo emergenziale per gestire le difficoltà causate dalla pandemia, e un’altra di mercato, basata su una logica prospettica e di crescita”, ha spiegato. (Rin)