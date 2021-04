Polonia: Ue, Difensore civico sia indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' importante che la figura del Difensore civico in Polonia rimanga indipendente. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Christian Wigand. "Siamo a conoscenza della decisione del Tribunale costituzionale. La Commissione europea segue da vicino e con preoccupazione gli sviluppi in merito all'ombudsman polacco", ha detto. "E' di primaria importanza assicurare che questa istituzione, a difesa dei diritti dei cittadini e che gioca un ruolo importante nel sostegno dello stato di diritto, rimanga indipendente, che la sua attività non venga ostacolata e sia preservata l'effettiva operatività", ha aggiunto. (Beb)