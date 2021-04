Repubblica Ceca: premier Babis, imminente visita del ministro Hamacek a Mosca non è ideale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del ministro dell'Interno ceco, Jan Hamacek, a Mosca per parlare di Sputnik V lunedì prossimo non è ideale. Lo ha detto il primo ministro ceco, Andrej Babis, in un'intervista al tabloid "Blesk". Babis ha spiegato che la questione dei vaccini contro il coronavirus non fa parte del mandato di Hamacek. Se e quando la Repubblica Ceca lo vorrà, potrà ottenere rapidamente 300 mila dosi di Sputnik V ma, specifica Babis, "non inizierà a vaccinare fino a quando il preparato non avrà l'approvazione dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema)". Hamacek ha annunciato ieri che lunedì prossimo sarà in Russia per parlare del vaccino anti-Covid Sputnik V. Assieme a lui volerà a Mosca l'ex presidente del Parlamento slovacco e leader del Partito nazionale slovacco, Andrej Danko. A Mosca i due incontreranno il ministro dell'Industria russo, Denis Manturov. Già lunedì scorso Hamacek aveva dichiarato che vorrebbe che la Repubblica Ceca si preparasse per tempo all'eventuale autorizzazione dello Sputnik V da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Il ministro e vicepremier desidera che Praga negozi la consegna del vaccino con Mosca prima che questo accada, in modo da essere pronta. (Vap)