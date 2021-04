Russia-Usa: imprenditore Prigozhin inserito nell'elenco delle sanzioni per aiuti umanitari forniti a Paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore russo Evgenij Prigozhin è stato inserito nell'elenco delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti nei confronti di Mosca per via degli aiuti umanitari forniti ad alcuni Paesi africani. A dichiararlo è lo stesso imprenditore russo in un commento rilasciato a “Ria Novosti”. "Da due settimane sto fornendo aiuti umanitari alle persone più povere del Sudan, a Khartum, e sono felice di aver già distribuito due milioni di kit. Gli Stati Uniti hanno reagito. Ecco perché mi hanno incluso nell'elenco delle sanzioni", ha dichiarato l'imprenditore. Gli Stati Uniti hanno deciso di espellere dieci diplomatici e di sanzionare 32 individui della Federazione Russa: si tratta solo di alcune delle misure annunciate oggi dalla Casa Bianca in risposta alle presunte ingerenze di Mosca sulle elezioni presidenziali Usa dello scorso anno. Attraverso il dipartimento di Stato, l'amministrazione del presidente Joe Biden vieterà inoltre alle istituzioni finanziarie statunitensi di acquistare titoli dalla Banca centrale, dal Fondo nazionale di previdenza o dal ministero delle Finanze della Federazione Russa a partire dal 14 giugno prossimo. Parimenti, sarà vietata la concessione di fondi alle stesse istituzioni. La direttiva lascia aperta la possibilità per l'amministrazione di estendere le sanzioni sul debito sovrano russo. La Casa Bianca ha anche deciso di sanzionare sei compagnie tecnologiche russe che, secondo l'accusa, avrebbero garantito sostegno alle operazioni d'intelligence di Mosca. Le sanzioni seguono un rapporto dell'intelligence Usa declassificato il mese scorso secondo cui il Cremlino avrebbe cercato di aiutare l'ex presidente Donald Trump a ottenere un secondo mandato alla Casa Bianca a scapito della candidatura di Biden. (Rum)